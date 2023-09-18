رابط مباراة الاتحاد تويتر SSC | مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر اليوم يوتيوب في دوري أبطال آسيا Yalla shoot لايف ستريم

رابط مباراة الاتحاد تويتر SSC | مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر اليوم يوتيوب في دوري أبطال آسيا Yalla shoot لايف ستريم،في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ستجمع مباراة اليوم بين الاتحاد وأجمك إف سي. يطمح الاتحاد، الملقب بـ "العميد"، في مواصلة تألقه في هذه البطولة بقيادة نجمه كريم بنزيما والكتيبة القوية التي يمتلكها. الفريق يسعى جاهدًا للفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

لمشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال آسيا. ستوفر هذه القنوات بثًا حيًا للمباراة بما في ذلك مواعيد العرض والتفاصيل الإضافية. تأكد من متابعة التفاصيل عبر الوفد حيث سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول البث المباشر للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واجمك اف سي

إن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد واجمك هي مجموعة قنوات beIN Sports القطرية الرياضية. وذلك من خلال قناة beIN Sports AFC 1، والذي يمكن ضبط ترددها على النحو التالي:

اسم القناة belN Sports AFC 1 القمر يوتلسات التردد 12245 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/2

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الاوزبكي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الاوزبكي | من هنــــا

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024

سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد وأجمك متاحًا عبر أكثر من وسيلة، في مقدمتها تطبيق "تود" وخدمة "بي إن كونكت".

كما يمكنك متابعة المباراة عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP"، وسيكون اللقاء منقولًا أيضًا من خلال تطبيق "Starzplay".

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام أجمك

كما هو معروف فإن الاتحاد الآسيوي يُبيح مشاركة 6 لاعبين أجانب فقط لكل فريق في مباريات دوري أبطال آسيا، على أن يكون أحدهم من دولة آسيوية.

وعلى هذا الأساس فمن المتوقع أن يعتمد المدرب نونو سانتو على طريقة 4-4-2، وبصورة أساسية سيكون الأجانب المشاركين كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله وكانتي وفابينيو.

تشكيلة الاتحاد ضد أجمك: 4-4-2

مارسيلو غروهي

أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - حسن كادش - مد الله العليان

صالح العمري - نغولو كانتي - فابينيو - عمر الجدعاني

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمدالله



كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد وأجمك متاحًا بعدد من الوسائل المختلفة عبر الإنترنت.يمكنك متابعة البث عبر تطبيق "شاهد"، كما يتيح تطبيق "STARZPLAY" أيضًا فرصة مشاهدة اللقاء.

تضاف إلى ذلك خدمة "بي إن كونكت" وأيضًا يمكنك مشاهدة اللقاء من خلال الاشتراك في تطبيق "تود".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الاوزبكي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الاوزبكي | من هنــــا

متى موعد مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024؟

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات.

موعد مباراة الاتحاد وأجمك هو الإثنين الموافق 18 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.