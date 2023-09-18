المُشدد 3 سنوات لمُتهم بإحداث عاهة مُستديمة لشخص

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حُكمتً بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وذلك بع إدانته بإحداث عاهة مستديمة لشخص، دائرة مركز سوهاج.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على ، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر من العام الماضى، بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو ( م . أ 50 عاما ) عامل، تهمة ضرب المجنى عليه ( ج . م )، بأن وجه له ضربات باستخدام "عصا شوم" بسبب خلافات بينهما، فأحدث إصابته بعاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حُكماً بمُعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار فى المخدرات، دائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

وبدأت الواقعة في شهر مايو من العام الجارى، بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة للمدعو ( م . م 36 عاما ) سائق، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الميثامفيتامين" والشابو بقصد الاتجار، وإحراز سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص.

وكانت معلومات قد وردت لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 83 كيس بلاستيكى من الشابو وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.