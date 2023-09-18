مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر ياسين تي في

Koora Live كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر ياسين تي في || yαssɪи τv ،في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023، سيواجه فريق الاتحاد نظيره فريق أولماليك في مباراة قوية ومثيرة بث مباشر الآن. المباراة ستُقام على أرضية ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، وهي من مباريات العيار الثقيل التي تجمع بين الفريقين في هذه البطولة المهمة.

مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك

بينما تنطلق مباراة الاتحاد واولماليك بث مباشر اليوم الاثنين الموافق 18 من شهر سبتمر الجاري ’ وتنتظر الجماهير مشاهدة مباراة الاتحاد واولماليك الليلة في منافسات الجولة الولى من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا تحت انظار الجميع

بينما تنطلق مباراة الاتحاد امام نظيرة اولماليك في تمام الساعة ال 4 مساء بتوقيت موريتانيا والساعة ال 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 9 مساء بتوقيت السودان وليبيا وفي تمام الساعة ال 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية ولكويت وقر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال 11 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

القنوات الناقلة لمباراة الأتحاد و اجمك اف سي

سيشهد لقاء الأتحاد و اجمك اف سي تنافس قوي بين الفريقين، وبالتالي يهم الجماهير العربية والمهتمين بكرة القدم معرفة القنوات التي ستنقل المباراة حتى يتمكنوا من مشاهدتها مباشرة، حسب ما توفر من معلومات، لن تقوم أي قناة تلفزيونية عربية بنقل المباراة مباشرة، ومع ذلك، فإن هناك العديد من المواقع الرياضية الإلكترونية والبث المباشر عبر الإنترنت التي ستقوم بنقل المباراة بجودة عالية وبشكل مجاني، يمكن للجماهير العربية متابعة المباراة عبر الإنترنت وعبر المواقع الرياضية المعروفة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الاوزبكي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الاوزبكي | من هنــــا

قناة (SSC1 HD)

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12380

الاستقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر ياسين تي في

قنوات البث المباشر لمباراة الأتحاد و اجمك اف سي

ترغب في مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك اف سي في دوري أبطال أسيا، يمكنك الاعتماد على القنوات التالية:

التاريخ الإثنين 18 سبتمبر 2023 موعد المباراة 19:00 مصر والسعودية الملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة ssc sports

الساعة كم مباراة الاتحاد واجمك اف سي اليوم

إن موعد مباراة الاتحاد واجمك اف سي وفق توقيت الدول العربية هو:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ثم الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

كذلك الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والعراق وسوريا.

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

من معلق مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024؟

هناك خيارات متعددة ومثيرة ستتواجد للتعليق على مجريات مباراة الاتحاد وأجمك عبر مختلف القنوات العربية الناقلة للقاء.

عبر SSC، هناك خياران، الأول هو مشاري القرني والآخر عيسى الحربين، أما عبر بي إن سبورتس فسيتواجد المعلق اليمني حسن العيدروس.

وفي قناة أبوظبي الرياضية سيعلق عامر عبد الله، أما من خلال شاشة دبي الرياضية فسيتواجد المعلق راشد عبد الرحمن.

أخيرًا، الكأس القطرية السادسة ستذيع المباراة بصوت المعلق منتصر الأزهري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الاوزبكي | من هنــــا