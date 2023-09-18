يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك بث مباشر اليوم يلا شوت

نتابع عبر الوفد مباراة Al Ittihad vs. AGMK اليوم،بث مباشر مباراة الاتحاد ضد أجمك تويتر: يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك بث مباشر اليوم يلا شوت،ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة سيكون شاهدًا على مباراة مثيرة بين الاتحاد وفريق أجمك الأوزبكي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2024.

"العميد"، كما يلقب الاتحاد، يسعى جاهدًا لتحقيق النجاح في هذه البطولة بفضل الفريق المميز الذي يضمه حاليًا، بقيادة نجميه كريم بنزيما ونغولو كانتي.

الهدف الرئيسي للفريق هو الفوز باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، وهذا يتطلب تحدياً كبيرًا بسبب المنافسة القوية التي ستواجهها من الفرق الغربية والشرقية المشاركة في البطولة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد واجمك الساعم كم في دوري أبطال آسيا؟

مباراة الاتحاد وأجمك اليوم هي جزء من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2023/2024. ستقام هذه المباراة على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، حيث سيكون فريق أجمك اف سي الأوزبكستاني الضيف في هذه المواجهة المهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الاوزبكي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الاوزبكي | من هنــــا

سيكون في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وستتزامن مع الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت ولبنان واليمن والأردن والبحرين وسوريا والعراق.

بينما ستكون الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك اليوم في أبطال آسيا

يمكن متابعة مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2023/2024 عبر عدة قنوات عربية. من بين هذه القنوات، يمكن مشاهدة المباراة على قناة بين سبورت AFC والقنوات الرياضية السعودية SSC وقناة أبوظبي الرياضية والقناة الرابعة العراقية.

لمشاهدة المباراة بث مباشر عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في خدمات البث المدفوعة التي توفرها هذه القنوات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك قنوات مجانية أيضًا تنقل المباريات.

وفيما يلي ترددات القنوات المفتوحة والمشفرة المتاحة لمشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك اليوم في دوري أبطال آسيا.

قناة بين سبورت AFC: يمكن العثور على تردد القناة عبر موقعها الرسمي أو من مصادر أخرى معتمدة.

القنوات الرياضية السعودية SSC: يتم بث المباراة على إحدى القنوات الرياضية السعودية، ويمكن العثور على تردداتها عبر موقعها الرسمي أو من خلال القنوات المحلية المتاحة.

قناة أبوظبي الرياضية: يمكن العثور على تردد القناة عبر موقعها الرسمي أو من مصادر أخرى معتمدة.

القناة الرابعة العراقية: يمكن العثور على تردد القناة عبر موقعها الرسمي أو من مصادر أخرى معتمدة.

تشكيل الاتحاد السعودي اليوم

مارسيلو غروهي

أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - حسن كادش - مد الله العليان

صالح العمري - نغولو كانتي - فابينيو - عمر الجدعاني

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمدالله

بدأ الاتحاد موسمه بشكل مثالي، حيث تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي في الأربع جولات الأولى. وعلى الرغم من ذلك، فقد فقد الصدارة بعد هزيمته في المباراة النارية ضد الهلال في الكلاسيكو. ولكن الفريق استعاد نغمة الانتصار في الجولة الأخيرة بعد فوزه على الأخدود.

من المتوقع أن تكون مجموعة الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا شديدة التنافس، حيث تضم منافسه الرئيسي أجمك بالإضافة إلى فريقي القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان الإيراني. من المهم التنافس بقوة في هذه المجموعة، حيث سيتأهل إلى الدور الثاني مباشرةً صاحب المركز الأول في المجموعة.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك اليوم؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر عبر عدة وسائل. يمكن استخدام تطبيق "تود" وخدمة "بي إن كونكت" للوصول إلى البث المباشر للمباراة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاشتراك في باقة رياضية من خلال خدمة "شاهد VIP" لمتابعة المباراة. ستتمكن أيضًا من مشاهدة اللقاء عن طريق تطبيق "Starzplay".

فريق الاتحاد يضم تشكيلة قوية من اللاعبين المميزين، ومن بينهم النجم كريم بنزيما. يشرف على تدريب الفريق المدرب نونو سانتو، الذي قاد الفريق للفوز بدرع دوري روشن في الموسم الماضي.

مجموعة الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا تضم أيضًا فريقي القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني. من المهم أن يسعى الفريق لاحتلال المركز الأول في المجموعة للتأهل المباشر إلى الدور الثاني من البطولة دون الحاجة إلى حسابات معقدة.

يدرك لاعبو الاتحاد أهمية البداية القوية جدًا في بطولة دوري أبطال آسيا. يسعون بجد لتحقيق الانتصار في المباريات الأولى بهدف تحقيق نتائج إيجابية وتجنب المفاجآت غير المرغوب فيها. هم يدركون أن الفوز في هذه المرحلة سيساعدهم على تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتجنب المشاكل في المراحل المتقدمة من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك الاوزبكي | من هنــــا