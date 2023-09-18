تعليم الفيوم يتفوق في مسابقتي القائد الفعال ومدرس مصر

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (المدارس الرسمية للغات) مسابقتي القائد الفعال ، ومدرس مصر، على مستوى المدارس الرسمية للغات على مستوى الجمهورية ، وشاركت إدارة المدارس الرسمية للغات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وتم تكريم الفائزين من محافظة الفيوم، في مسابقتي القائد الفعال ومدرس مصر.

في مسابقة القائد الفعال على مستوى المدارس الرسمية للغات بالفيوم للعام الدراسي 2023/2022 فازت بلقب القائد الفعال حنان اسماعيل إبراهيم السيد، مدير مدرسة روتارى مصر الرسمية لغات وفي مسابقة مدرس مصر ، على مستوى المدارس الرسمية للغات على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2023/2022 وفازت بالمركز الأول أسماء محمود أحمد متولي، معلم رياض اطفال - مدرسة العزب الرسمية لغات وفاز بالمركز الثانى أمل معروف محمود - معلم Science - مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة لغات وفازت بالمركز الثالث ناريمان عبدالرازق محمد - معلم لغة عربية - مدرسة الشواشنة الرسمية لغات . .

كما كرمت مؤسسة التعليم أولا ، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، إيمان حسين محمد ، وذلك للدور الفعال في مشروع التعليم أولا .

وقد أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور حسام بدراوي ، و فاطمة الزهراء مدير عام الادارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالوزارة والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم اولا ، والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم اولا، وعدد من القيادات التعليمية على مستوى الجمهورية.

ادارة الموهوبين

كما نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي) مسابقة الإبداع طموح على مستوى الجمهورية. وشاركت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم في المسابقة وحققت المركز الأول جمهورية وفازت الطالبة ألاء محمد عبدالناصر - مدرسة دفنو الرسمية لغات ، إدارة إطسا التعليمية ، بالمركز الأول جمهورية (القسم العلمي).

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطالبة ألاء ، وذلك لتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية، كما قدمت الشكر والتقدير لفريق العمل بإدارة الموهوبين إبتسام محمد نبيل مسئول الموهوبين بالمدرسة الرسمية للغات ، والدكتورة أمل مجدي محمد رئيس قسم الموهوبين بإدارة إطسا التعليمية ، و طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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