شروط الحصول على رخصة مزاولة العلاج النفسي

كرم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الأخصائيين النفسيين لدى الصندوق ممن حصلوا على رخصة مزاولة العلاج النفسي.

وسلم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأخصائيين المتميزين درع الصندوق تقديرا لهم.



ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات وزيرة التضامن، مؤكدا حرصها على توفير أوجه الدعم لتدريب الإخصائيين النفسيين لدى الصندوق بشكل مستمر لتطوير قدراتهم ،وذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع قدرات العاملين بما يؤهلهم الى تقديم أفضل الخدمات ،لاسيما خدمات العلاج والتأهيل المرضى الإدمان.



ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري والحرص على التدريب المستمر للأخصائيين بالصندوق لتقديم أفضل الخدمات لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث تتضمن الخدمات بمراكز العزيمة " سحب السموم ، دعم نفسي ، تأهيل اجتماعي ، وأيضا تمكين اقتصادي من خلال تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل،وأيضا أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى والحد من الانتكاسة.

الدورات المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة العلاج النفسي



وتمنح رخصة مزاولة العلاج النفسي للأخصائيين الحاصلين دبلوم علم النفس الإكلينيكي أو ماجيستير و دكتوراه في علم النفس الإكلينيكي وذلك بعد التدريب علي أساليب العلاج النفسي السلوكي والمعرفي لمدة عامين علي الأقل من أقسام الطب النفسي بالمستشفيات الجامعية أو المستشفيات المتخصصة كما يشترط الحصول علي 7 دورات تدريبية في: