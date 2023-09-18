انهيار المخرجة منال الصيفي أثناء تشييع جثمان زوجها الراحل أشرف مصيلحي

انهارت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي أثناء تشييع جثمانه وسط أجواء البكاء والأسى حزنًا على فراقه، عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي.

انهيار زوجة الفنان أشرف مصيلحى

وشيعت منذ قليل جنازة الفنان أشرف مصيلحي، إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير طنطاوي.

نجوم الفن يودعون الفنان أشرف مصيلحي بالدموع

وودع الحضور الفنان أشرف مصيلحي بالدموع، وسط تواجد عدد من نجوم الفن والأصدقاء، ومنهم ماجدة زكى، ونهال عنبر وحمادة هلال ولبلبة وإلهام شاهين وأحمد سعيد عبد الغني وأسامة منير.

كما تواجد الفنان يوسف الشريف وزوجته، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وماجد المصري وسلوى محمد علي وأحمد الشامي والمخرج خالد جلال.

وتوفي مساء أمس الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.