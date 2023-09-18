"أهم المشروعات القومية " ندوة تعريفية بمركز شباب باصونة بالمراغة

نظم مركز شباب باصونة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج ندوة تعريفية عن أهم المشروعات القومية خلال الفترة الماضية وذلك بمقر المركز بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر .



إستعرض طاهر أبو ستيت معلم لدي التربية والتعليم خلال الندوة أهم المشروعات القومية التي شهدتها البلاد حيث أن مصر قد شهدت إقامة العديد من المشروعات القومية خلال السنوات القليلة الماضية من بينها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة ومشروعات بناء المدن الجديدة والمتحف المصري الكبير، ومنظومة الإسكان الاجتماعي.



وتابع المحاضر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد بدأ منذ توليه مقاليد حكم البلاد عام ٢٠١٤ وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر مضيفاً أن الرئيس قد أحدث نهضة تنموية كبرى في البلاد في العديد من قطاعات الدولة ومنها: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتعليم، وأوضح أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن أهمها: تبطين الترع، والمشروع القومي لتنمية سيناء، وإنشاء مجموعة من المدن الجديدة من خلال مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة .

وفي نهاية اللقاء سادت أجواء من التفاعل الإيجابي بين الجميع مطالبين بضرورة تكرار هذه النوعية من الندوات

ومن جانبه أثني الدكتور محمد فريد شوقي على هذه النوعية من الندوات مشدداً على ضرورة عدم الإلتفات إلى مروجي الشائعات والأكاذيب ممن يحاولون تصدير الفكر الأسود للشعب المصري لهدم الحالة النفسية والإجتماعية للمجتمع.

وفي سياق متصل شهد ملعب مركز شباب الغريزات التابع لإدارة شباب المراغة إنطلاق فعاليات دوري في خماسي كرة القدم وذلك بمقر ملعب مركز الشباب وبدء سلسلة من المباريات التي تم وضع جدول زمني محدد وواضح لها من خلال إدارة المركز لضمان نجاح الدوري.

تقام فاعليات الدوري بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة وشهد المستطيل الأخضر صافرة البداية للمباراة والدوري لتكون في أولى المبارايات بين فريقي المقاصة وإنبي مباراة نزعت آهات عاشق الساحرة المستديرة ليُسيطر فريق إنبي علي المباراة والفوز بنتيجة 2/1



وأقيمت المباراة الثانية بين فريقي المقاصة وفريق الترسانة وإستطاع فريق المقاصة من إقصاء فريق الترسانة من الدوري والتغلب عليه بنتيجة ٤ / ١ لصالح فريق المقاصة.

تتميز لعبة كرة القدم بشعبية واسعة النطاق علي جميع الأصعدة وتلاقي إستحسان كبير من الجمهور وتحقيقاً لرغبات أبناء قرية الغريزات وبعد فترة الإعداد تم الشروع بحمد الله في تنفيذ الدوري.

وفي نهاية اليوم تبادلت الفرق المتبارية التحية بكل روح رياضية شاكرين إدارة مركز الغريزات لهذا الجهد المبذول

وشدد الدكتور وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة تكثيف الأنشطة المتنوعة الفردية والجماعية لتحقيق رغبات المترددين علي مراكز الشباب وتفعيل دورها الريادي والفعال الذي فرض نفسه على المجتمع .