عنتيل المقطم.. كاميرات مراقبة للفتيات في الحمام وفيديوهات للمساومة

سقط عنتيل جديد في قبضة الأجهزة الأمنية.. حيث شهدت منطقة المقطم بالقاهرة، واقعة مؤسفة، إثر قيام مالك شقة بتأجير شقته في ذات المنطقة للفتيات، بزرع كاميرات مراقبة سرية في أرجاء السكن، وتصوير الفتيات المغتربات في الغرف والحمام بشقته وابتزازهن بمقاطع الفيديو والصور.

ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم، من فتاة أفادت فيه قيام مالك الشقة التي تسكن بها بابتزازها بمقاطع فيديو وصور لها تحصل عليهم من كاميرات سرية في الغرف والحمام.

المتهم زرع كاميرات مراقبة سرية في الحمام

قامت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بطلب مسايرة الفتاة للمتهم حتى تم القبض عليه، وتبين أن الشقة يتم تأجيرها للفتيات المغتربات وأن المتهم زرع كاميرات مراقبة سرية في الحمام والغرف لمراقبة الفتيات وتصويرهم ثم ابتزازهم للحصول على مبالغ مالية أو إقامة أفعال غير أخلاقية معهم مقابل عدم نشر الصور ومساومتهمن لذلك الغرض الدنس.

قالت إحدى الفتيات المتضررات من الواقعة، والتي اتهمت فيه مالك الشقة بابتزازها، بعدما أرسل إليها عبر محادثة بينهما صورا من الشقة، طالبا منها مبلغا ماليا كبيرا أو إقامة علاقة معها، تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.