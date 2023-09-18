التجارى الدولى يشارك فى قمة المناخ الإفريقية 2023

شارك البنك التجارى الدولى مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر فى قمة المناخ الإفريقية لعام 2023، والتى أقيمت فى العاصمة الكينية نيروبي.

حضر عدد من قيادات البنك جلستى نقاش خلال فعاليات القمة لعرض التحديات المناخية المتنوعة والأكثر تأثيرًا على المنطقة بأكملها، وذلك فى إطار الخطوات التمهيدية لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ القادم COP28.

وينطلق البنك التجارى الدولى CIB بخطوات منهجية راسخة لتعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخى بما فى ذلك تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع المناخ فى القارة الإفريقية، كما يحرص على تعزيز عملياته المصرفية داخل السوق الإفريقية من خلال بنكه التابع له بالكامل فى الجمهورية الكينية «CIB Kenya Limited».

وشاركت الدكتورة داليا عبدالقادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى فى جلسة نقاشية نظمها تحالف غلاسكو المالى من أجل صافى انبعاثات صفرى (GFANZ) بعنوان «توفير الدعم وبناء القدرات للمؤسسات المالية لدفع العمل المناخى فى أفريقيا»، وقد سلّطت الضوء على وجود فجوة فى الأنظمة الموجهة للحد من آثار التغيرات المناخية على مستوى العالم.

وأكدت أن التعليم من بين تلك الأنظمة ذات الفجوة بصفة عالمية، ولذلك فإن العالم بحاجة مُلِحَّة لإرساء منظومة تعليمية جديدة تشمل مناهج متخصصة مستقلة للتمويل المالى المستدام حتى تتمكن المؤسسات المالية من تطبيق إرشادات وتعليمات الجهات الرقابية أو جهات الإفصاح.

وأوضحت أن من بين تلك الإرشادات والتعليمات، إجراء تحليل لسيناريوهات المناخ «Scenario Analysis»، واختبارات تحمّل الضغوط «Stress Testing» للتخفيف من مخاطر المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن محافظهم التمويلية والاستثمارية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن بيانات الانبعاثات الناتجة عن عملائهم.

كما ساهمت د.عبدالقادر فى جلسة نقاشية أخرى تحت عنوان «مناصرة العمل المناخى فى القطاع المالى الأفريقي»، والتى نظمها التحالف المالى الأفريقى بشأن تغير المناخ (AFAC)، وقالت: «يؤمن CIB بقدرة المؤسسات المالية الأفريقية على تحويل مخاطر المناخ إلى فرص، وبرهنت بتجربة البنك فى ابتكار نماذج أعمال لتعزيز الانتقال المالى إلى اقتصاد منخفض الكربون».

وأضافت: «إن تعليم التمويل المستدام هو حجر الأساس لإطلاق العنان لقوة ودور المؤسسات المالية الإفريقية الجديدة، ولذلك يمضى البنك التجارى الدولى نحو توسيع نطاق أكاديمية التمويل المستدام التى تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ COP27.

كما حضر البنك التجارى الدولى اجتماع المجلس الاستشارى الخاص بتحالف غلاسكو المالى، الذى تم عقده فى إفريقيا هذا العام، والذى يتشرف بعضويته حسين أباظة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى CIB، وقد عُقد الاجتماع لمناقشة سبل المضى قدمًا للتحالف والمجالات ذات الأولوية لتعزيز العمل المناخى فى المنطقة.