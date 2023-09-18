الزمالك يبدأ استعدادته لملاقاة بيراميدز غدًا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مساء غد الثلاثاء ، استعدادًا لملاقاة بيراميدز المرتقبة الخميس المقبل في الجولة الأولى للدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.



و تنطلق في السابعة من مساء اليوم الإثنين، منافسات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة “دوري النيل”، عن الموسم الرياضي 2023 - 2024 ، بمشاركة 18 ناديًا ، بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي.



و كان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غد الثلاثاء استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ووصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين، قادمة من دولة تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، والتي انتهت بتفوق الأخير بثنائية من دون رد.



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