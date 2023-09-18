الاعتذار.. سبب حرمان الزمالك من المشاركة في السوبر المصري بالإمارات

تقام بطولة السوبر المصري في نسختها الثانية للموسم الجديد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 24 وحنى 29 ديسمبر المقبل بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدوري المصرى الممتاز.

وتقرر حرمان فريق الكرة بنادي الزمالك من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة السوبر المصري وذلك بسبب لائحة اتحاد الكرة الخاصة بالبطولة، والتي تنص على أنه فى حال اعتذار فريق عن المشاركة في بطولة السوبر يتم استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما فى حال الانسحاب فسيتم استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه.

وكان الزمالك قد اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة الأخيرة، بعدما قدم مجلس إدارة الزمالك السابق رئاسة مرتضى منصور اعتذارا رسميا عن المشاركة في البطولة بعد موافقة مجلس الإدارة المستقيل بالإجماع على عدم المشاركة بسبب تعنت اتحاد الكرة في ذلك الوقت ضد الزمالك في عدد من القررات.

كان مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة، قد أعلنا عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.

وحدد نظام البطولة المعلن أنه حال حصل بطل الدورى على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر، وهو نفس الحال إذا حصل بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية.