تحرير 200 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة بني سويف، بمناسبة العام الدراسي الجديد، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وأسعار مناسبة وجاري الإعداد والتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة معارض مماثلة بجميع مراكز المحافظة، فيما تتواصل معارض السلع الغذائية والأساسية في توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 153 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 39 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 52 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 16 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 13 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 9 محاضر للتصرف في 516 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3محاضر لتجميع 20 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط أحد سيارات النقل محملة بسجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة داخل البلاد بطرق غير شرعية ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق وتم ضبط 43ألف و441 علبة سجائر ماركات متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، كما تم ضبط أحد التجار يقوم بتجميع كميات من السجائر في مخازن مغلقة بغرض احتكار السلعة ، حيث تم ضبط عدد 3آلاف و400 علبة سجائر محلية الصنع و6 آلاف و330علبة سجائر مستوردة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .

بينما تم تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن محلات بيع المواد الغذائية للاستيلاء والتصرف في مقررات تموينية غير مصرح بتداولها بالأسواق إلا عن طريق البدالين التمويين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، و3محاضر للمسئولين عن مخابز سياحية لحيازة وتجميع واستخدام دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز المرخص لها بذلك والمحظور تداوله بالأسواق وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء و استخدامها في غير الأغراض الغير مرخص لها والتربح الغير مشروع منها حيث تم ضبط (21) جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50كجم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن منشآت تجارية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على سجل تجاري للنشاط أو ترخيص بذلك من الجهات المختصة، و12 محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و17 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، كما تم تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن مخازن السلع الغذائية لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية حيث تم التحفظ على 47كرتونة حلوى أطفال مختلفة الأنواع والأحجام، واتخاذ الإجراءات القانونية بجانب سحب 6عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.