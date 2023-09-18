وزيرة خارجية ألمانيا تعلن ترشح بلادها لعضوية مجلس الأمن

أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، ترشح بلادها لعضوية مجلس الأمن لعامي 2027 و2028، وذلك في ضوء مسئوليتها نحو تعضيد ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الوزيرة في بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة، اليوم الإثنين إن دولتين ألمانتين "جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الديمقراطية الألمانية" انضمتا في 18 سبتمبر عام 1973 إلى الأمم المتحدة، وقد تمت عملية الانضمام بقرار موجز للجمعية العامة، لكنها كانت مختلفة كل الاختلاف عن الروتين الدبلوماسي المعتاد.. مشيرة إلى أن هذا اليوم يرمز إلى عودة "الدولة المعادية المهزومة" إلى كنف المجتمع الدولي، بعد ما يقارب ثلاثين عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية التي شنتها ألمانيا، والإبادة الجماعية ضد اليهود الأوروبيين، واللتين تسببتا بمعاناة تفوق الوصف لملايين الأشخاص.

وأضافت: "لا ينبغي أبداً أن تستنفذ السياسة الخارجية الألمانية قواها في الحفاظ على المصالح الخاصة ألمانيا، حيث إن القانون الأساسي الألماني منذ 75 عاما يكلف بالعمل "خادماً للسلام في العالم في أوروبا الموحدة ويكتسب هذا التكليف وعضويتنا الممتدة على مدار 50 عاماً في الأمم المتحدة اليوم أهميةً أكبر من أي وقت مضى، وذلك في زمن تتعرض فيه المبادئ الأساسية للأمم المتحدة للتقويض والتفريغ من جوهرها، لهذا الغرض فقد سعينا بكل قوتنا داخل الجمعية العامة بالاشتراك مع 140 دولة من أجل مناصرة الناس في أوكرانيا ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن عددا متزايدا من الدول ذات الرؤى المختلفة تطالب بحق المشاركة في صياغة النظام الدولي، وهذا أمر صحيح وسليم، بل وكان من المفروض الإصغاء بشكل أفضل لصوت هذه الدول منذ زمن طويل، وانطلاقاً من هذا الهدف نسعى إلى تعزيز شراكاتنا مع جميع الدول حول العالم التي تعول على نظام دولي مبني على القواعد والقانون.

وتابعت: "إننا نسعى للارتكاز على ما أنشئ في عام 1945 وتم تطويره بشكل مستمر منذ ذلك الحين، ونحن ندرك أن هذا النظام ليس كاملاً، وأن علينا تكييفه ليتناسب مع عالمنا الجديد"، مشددة على ضرورة القيام بهيكلة المؤسسات المالية الدولية والهيئات المعنية بالصحة، حيث يعطي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شركاءنا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا صوتًا متناسبًا في هذه الهيئات.

وأوضحت أن طموح برلين يشمل العمل على الحد من أزمة المناخ التي تشكل أكبر تهديد في زمننا الحاضر، وهذا عن طريق خطة واضحة المعالم هدفها التوقف عن استخدام الطاقات الأحفورية، وكذلك عن طريق التضامن مع الدول الأكثر تعرضاً للخطر، والتي تعاني بشكل خاص من تبعات أزمة المناخ.

وأكدت أن الألمان عبر انضمامهم للأمم المتحدة قبل 50 عامًا يتعهدون بالاضطلاع بالمسؤولية تجاه الأمم المتحدة، و"نحن اليوم لا نلتزم بثبات بهذا العهد فحسب، بل إننا نسعى إلى تحقيقه بشكل جديد في عالم متغير، وهذا بالتعاون مع شركائنا".