صوّرنا في غرف نومنا .. ننشر أقوال إحدى ضحايا عنتيل المقطم

استمعت النيابة العامة في القاهرة لأقوال فتاة من الفتيات المغتربات، والتي تقدمت بمحضر اتهمت فيه مالك الشقة بابتزازها، بعدما أرسل إليها عبر محادثة بينهما صورا من الشقة، طالبا منها مبلغا ماليا ضخما أو إقامة علاقة معها.

وقالت الفتاة المجني عليها أمام النيابة العامة في القاهرة، إن مالك الشقة قام بمحادثتها عبر إحدى التطبيقات طالبا منها مبلغ مالي مقابل عدم فضحها أو إقامة علاقة معها في حالة عدم توفر المبلغ، وقامت بإجراء سكرين من المحادثة التي جمعتها به وتقدمت بها إلى المباحث.

وتابعت الفتاة، أنها اكتشفت قيام مالك الشقة بوضع كاميرات سرية داخل الحمام وغرف النوم، لتصوير الفتيات المغتربات المتواجدين في الشقة، حيث كان يقوم بإستئجار الشقة للفتيات المغتربات وفوجئت بوضعه كاميرات سرية في الغرف لتصوير الفتيات ثم ابتزازهم بالفيديوهات والصور مقابل الحصول على مبلغ مالي أو إقامة علاقة معهم.

وأدلى المتهم مالك الشقة بإعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة في القاهرة، حيث قرر بقيامه بوضع كاميرات سرية داخل الحمام وغرف النوم لتصوير الفتيات، مشيرا إلى أنه يمتلك الشقة محل الواقعة بمنطقة المقطم وكان يقوم بتأجيرها مفروش للفتيات المغتربات من الطالبات أو الموظفات، وقام بتركيب الكاميرات لتصويرهم.

وأضاف المتهم قائلا «تمكنت من وراء ذلك من تصوير 30 فتاة بمقاطع فيديو وصور لهم، وقمت بإرسال رسائل ابتزاز للفتاة المجني عليها طالبا منها مبلغ مالي أو إقامة علاقة معها مقابل عدم نشر الفيديوهات والصور الخاصة بها، إلا أنها رفضت ثم عادت لمسايرتي في الحديث حتى تم القبض على».

وقال المتهم، أنه كان ينتظر خروج الطالبات من السكن للحصول على المقاطع من الكاميرات، ثم يقوم بمهاتفة الفتيات وابتزازهم بإقامة علاقة معهم مقابل عدم فضحهم أو مطالبتهم بمبالغ مالية، متابعات في إعترافاته أمام النيابة العامة، أنه قام بتصوير 30 فتاة على فلاشة وCD، وقام باتزاز بعضهن مقابل الحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقة علاقة معهم حتى لا يقوم بفضحهن، حتى قامت المجني عليها مقدمة البلاغ بالإبلاغ عنه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغا من فتاة عربية أفادت فيه قيام مالك الشقة التي تسكن بها بابتزازها بمقاطع فيديو وصور لها تحصل عليهم من كاميرات سرية في الغرف والحمام.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بطلب مسايرة الفتاة للمتهم حتى تم القبض عليه، وتبين أن الشقة يتم تأجيرها للفتيات المغتربات وأن المتهم زرع كاميرات مراقبة سرية في الحمام والغرف لمراقبة الفتيات وتصويرهم ثم ابتزازهم للحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقة معهم.