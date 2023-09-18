الدقهلية تبحث سبل التعاون بين جائزة مصر للتميز الحكومي ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية

إستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين السفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط للشركات الاستراتيجية والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي والمنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في اطار زيارته للمحافظة والوفد المرافق له .

حيث بحث " محافظ الدقهلية" و " مساعد وزيرة التخطيط " سبل التعاون بين جائزة مصر للتميز الحكومي ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما استعرض " مختار " و " بدر " انجازات المحافظة في جائزة مصر للتميز الحكومي ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية ، وكيف استطاعت الدقهلية الحصول علي المركز الاول لمدة ثلاث سنوات متتالية والمركز الاول والثاني في عام واحد ، حيث حصل مركز أجا علي المركز الاول لجائزة التميز الحكومي لعامي 2021 و 2022 والمركز الثاني لعام 2023 ، بينما حصل مركز المنصوره علي المركز الاول لعام 2023 .

وأكد "المحافظ " علي أن الدقهلية محافظة عريقة لها تاريخ مشرف ولديها رصيد كبير في الحصول علي جوائز متنوعه ومراكز متعددة في كافة المجالات والتخصصات ، مثل مبادرة حياة كريمة وملف تقنين املاك الدوله وملف التصالح علي مخالفات البناء .

وقال " المحافظ " باسم الجهاز التنفيذي بالمحافظة ابعث برسالة شكر وتقدير الي فخامة رئيس الجمهورية علي دعمه ورعايته الكريمة لجائزة التميز الحكومي ولمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في اطار بنائة للجمهورية الجديدة .

كما أكد " مختار " علي أن المسابقة تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية

وأشار " المحافظ " الي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت لتعكس ما حققته الجهود الوطنية التى بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية ، والتي يشهدها العالم أجمع اليوم مثل ما حدث في ليبيا والمغرب واليونان وغيرهم .

وثمن " المحافظ " دور وزارة التخطيط وجميع القائمين والمسئولين عن جائزة مصر للتميز والحكومي والمشروعات الخضراء الذكية وعلي رأسهم الدكتورة هالة السعيد والسفير هشام بدر .

ومن جانبه أعرب " مساعد وزيرة التخطيط " عن سعادته البالغة لوجوده علي أرض الدقهلية التي أنجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والفكرية والسياسة والرياضية والعسكرية وغيرهم .

وقال " المشرف علي جائزة مصر للتميز الحكومي " اتقدم بخالص التهاني القلبية لمحافظ الدقهلية وللجهاز التنفيذي بالمحافظة لفوزهم بعدد من المراكز الأولي في جائزة التميز الحكومي لثلاث سنوات متتالية حصل منها مركز أجا علي المركز الاول مرتين متتاليتين لعامي 2021 و 2022 والمركز الثاني لعام 2023 بينما حصل مركز المنصوره علي المركز الاول لعام 2023 .

وأكد السفير " بدر " علي أن حصول الدقهلية علي المركز الأول لثلاث سنوات متتالية إن دل فإنما يدل علي قوة الجهاز التنفيذي بالدقهلية وأنهم يعملون بروح الفريق الواحد تحت قيادة قائد شاب ونشيط استطاع بفكره وحكمته تدريب القيادات والعاملين علي كيفية اجتياز المسابقة وتحقيق الفوز ، وهذا ليس جديد عليه فقد حصل في عام 2019 علي المركز الأول علي مستوي وزارة التنمية المحلية في جائزة أفضل سكرتير عام ورئيس مصلحه والمركز الثالث علي مستوي الجمهورية .

وأشار " المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية " الي أن الدقهلية سجلت 159 مشروع في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية سيتم تصعيد 6 مشروعات منها علي المستوي الوطني لحصولهم علي جائزة المبادرة من اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .

وقال السفير " بدر " فخري واعتزازي بالجهاز التنفيذي بمحافظة الدقهلية علي ما حققوه من نجاحات وتقدم في كافة الملفات وعلي ما شاهدته اليوم من إنجازات علي أرض الواقع .

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" و " مساعد وزيرة التخطيط" قد قاموا بجولة تفقدية داخل الديوان العام للمحافظة لمشاهدة اعمال التطوير داخل الديوان العام والذي له أثر إيجابي علي حصول المحافظة علي جائزة التميز الحكومي لأن التقييم يشمل المباني والمؤسسات ومدي رضاء العاملين داخل هذه المؤسسات علي الخدمة المقدمه لهم في إطار ملف رضا العاملين بالجهاز الإداري ، حيث شملت الجولة تفقد قاعة المؤتمرات والاجتماعات والحفلات الكبري ، ومتحف اعلام الدقهلية ، والمركز التكنولوجي بالمحافظة ، وقاعة الأزمات ومكاتب العاملين بالديوان .