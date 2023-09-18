مدير عام العلوم العربية والدينية بأزهر سوهاج يلتقي موجهي المنشاه ودار السلام

تواصل منطقة سوهاج الأزهرية تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة، استعداداتها للعام الدراسي الجديد حيث نظمت، لقاءً مع موجهي إدارتي دار السلام والمنشاه بحضور الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والدينية، وهيثم خلف، مدير إدارة التوجيه الفني، والشيخ أبو الوفا محمد محمود، مدير إدارة دار السلام والشيخ عادل عبدالعليم، مدير إدارة المنشاه.

استهدف اللقاء التأكد من إنتهاء التوجيه الفني بالإدارات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد بوضع خطط المتابعة والانتهاء من سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق تنفيذ حركة الانتدابات التي أقرتها المنطقة والتوجيه العام، وأكد "مكي" أن الهدف من كافة الترتيبات التى يتم تطبيقها هو انتظام العملية التعليمية لتكون فى مصلحة الطالب الأزهرى .





وفي سياق متصل اجتمع فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بموجهي إدارتي سوهاج وأخميم في أولى لقاءاته التي ينظمها فضيلته مع موجهي الإدارات التعليمية في إطار استعدادات المنطقة للعام الدراسي الجديد2023/2024م، وذلك بحضور الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والدينية، والأستاذ هيثم مرزوق، مدير إدارة التوجيه الفني، والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية.





وناقش فضيلته خلال اللقاء خطة التوجيه الفني لاستقبال العام الدراسي الجديد وآليات تنفيذ خطة تحسين المستوى العام للطلاب، مؤكدًا أهمية دور المُوجه في العملية التعليمية وضمان انضباط سير العمل بالمعاهد، وضرورة الالتزام بخطة العمل، والحضور المستمر بالمعاهد لرصد السلبيات والعمل على القضاء عليها والعمل على دعم وتعزيز الإيجابيات.





كما ناقش اللقاء آخر المستجدات حول مبادرة المترجم الناشئ، ورد رئيس المنطقة على استفسارات الحضور، مشيرًا إلى دعمه الكامل لكل ما يخدم العملية التعليمية وما هو في صالح أبنائنا الطلاب.





ومن المقرر أن تستكمل المنطقة سلسلة هذه اللقاءات الأسبوع الجاري لتشمل كل الموجهين بكافة إدارات المنطقة خلال الأيام القادمة وقبل إنطلاق العام الدراسي الجديد .