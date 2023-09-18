فيلمان في عرض عالمي أول بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن مشاركة 12 فيلما بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، منها فيلمان في عرضهم العالمي الأول وهما «زينات، والجزائر، والسعادة»،«من عبدول إلى ليلى».

وتضم قائمة الأفلام الوثائقية الطويلة ما يلي:



ارتفاع عميق سينما من أجل الإنسانية | مسابقة البيئة

ماتيو ريتز | الولايات المتحدة الأمريكية | 2023 | الإنجليزية | 93 د

يستكشف الفيلم النمط المدمر للبشر في استخراج الموارد لأجل الربح، ويفضح المكائد المعقدة لمنظمة سرية مُخول لها السماح بعمليات استخراج ضخمة للمعادن التي تعتبر ضرورية لثورة البطاريات الكهربائية. هذا الغوص العميق والشامل والتعليمي في المحيط يرويه جيسون موموا.

مهرجان صندانس السينمائي 2023، ومهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية 2023، ومهرجان كليفلاند السينمائي 2023، ومهرجان موفيز ذات ماتر 2023

عمل ثانٍ



إيكو

تاتيانا هويزو | المكسيك، ألمانيا | 2023 | الإسبانية | 102 د

في قرية إيكو المكسيكية، يعتني الأطفال بالماعز وكبار السن في عائلاتهم. يتتبع الفيلم حياة ثلاثة أجيال من الفلاحين المكسيكيين يعيشون في تناغم مع الطبيعة التي تحيط بهم، وللتوافق مع اشتراطاتها يكدحون دون كلل. بينما تصارع التربة ضد الجفاف والصقيع، يتعلّم الأطفال التكيف مع مفهوم الموت والمرض وأيضاً الحب بالصمت والكلمات.

مهرجان برلين السينمائي 2023 (مسابقة إنكاونتر - أفضل فيلم وثائقي وأفضل مخرج)



بوابة هوليوود (هوليوود غيت)

إبراهيم نشأت | ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية | 2023 | الدارية، البشتونية، الإنجليزية | 92 د

في اليوم التالي لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تحرك مقاتلو «طالبان» لاحتلال المجمع العسكري العملاق المسمى «بوابة هوليوود»، الذي كان يُعتقد إنه قاعدة سابقة للمخابرات الأمريكية في كابول، ليجدوا أن ما تركه الأميركيون أسلحة ومعدات شديدة التطور. على مدار عام، يكشف الفيلم الكيفية التي تحولت بها ميليشيا أصولية إلى مؤسسة عسكرية نافذة.

مهرجان فينيسيا السينمائي 2023، مهرجان تيلورايد السينمائي 2023

عمل أول



زينات، والجزائر، والسعادة

محمد الأطرش | الجزائر | 2023 | الفرنسية، العربية | 57 دقيقة

من يتذكر محمد زينات؟ بالنسبة لمحبي السينما، فهو الممثل الوحيد الذي جسد دور العربي في الأفلام الفرنسية خلال فترة السبعينيات لصالح صنّاع أفلام مثل كلود ليلوش وإيف بواسيه. في فيلمه «تحيا يا ديدو» يخترع عالم جديد في السينما ويظهر الشعب الجزائري كما لم يُرى من قبل. في هذا الفيلم الوثائقي يحكي محمد الأطرش قصة «تحيا يا ديدو» وصانعه.

عرض عالمي أول

سبعة أشتية في طهران سينما من أجل الإنسانية

شتيفي نيدرزول | ألمانيا، فرنسا | 2023 | الفارسية | 97 د

تعقد ريحانة الجباري، ابنة التاسعة عشر عامًا، اجتماع عمل مع عميل جديد، وعندما يحاول اغتصابها تطعنه دفاعًا عن نفسها. لاحقًا تُعتقل بتهمة ارتكاب جريمة قتل. باستخدام مقاطع الفيديو، والرسائل التي كتبتها ريحانة من السجن، وبمصاحبة التعليق الصوتي لزار أمير إبراهيمي، يُظهر الفيلم امرأة مذهلة رفضت التراجع عن شهادتها وأصبحت رمزًا للمقاومة.

مهرجان برلين السينمائي 2023 (جائزة السلام - جائزة كومباس بريسبيكتف)، مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية 2023 (جائزة مسابقة FACT)

عدم الانحياز: مشاهد من بكرات لابودوفيتش

ميلا توراغليتش | صربيا، فرنسا، كرواتيا، مونتنيغرو | 2022 | الصربية، الانجليزية، الفرنسية، العربية | 100 د

باستخدام مجموعة من الأرشيفات غير المرئية ومذكرات المصور الذي صورها، يكشف فيلم عدم الانحياز: مشاهد من بكرات لابودوفيتش عن كواليس حلم سياسي.



على قارب أَدامان سينما من أجل الإنسانية

نيكولا فيليبير | فرنسا، اليابان | 2023 | الفرنسية | 109 د

دار رعاية لكبار السن تطل على نهر السين في قلب العاصمة الفرنسية. تفتح الدار أبوابها أمام كبار السن الذين يعانون من أمراض عقلية، وتقدّم لهم الرعاية المطلوبة حتى لا يفقدوا العلاقة بالحاضر، كما تساعدهم في رفع روحهم المعنوية.

مهرجان برلين السينمائي 2023 (جائزة الدب الذهبي)

ق

جود شهاب | الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان | 2023 | العربية، الإنجليزية | 93 د

يلتقط التأثير الخفي لتنظيم ديني سري للنساء في لبنان على ثلاثة أجيال من سيدات عائلة شهاب، ويضع الفيلم تساؤلًا حول أين يمكننا أن نرسم الحد الفاصل بين الحب والتفاني؟ تصوير حميمي ومؤلم لرحلة للبحث عن الحب والتقبل بأي ثمن.

مهرجان ترايبيكا السينمائي 2023

كرورا سينما من أجل الإنسانية | مسابقة البيئة

جواو سالافيزا، رينيه نادر مسورا | البرازيل، البرتغال | 2023 | البرتغالية| 124 د

من خلال عيني طفلها، تعود باتبرو بالزمن إلى نحو ثلاثة عقود، إلى تاريخ أجدادها الأصليين، في قلب الغابات البرازيلية. يروي الفيلم قصّة شعب الكراهو، وأفراده من السكّان الأصليين للبرازيل. عانى هؤلاء من الاضطهاد المتواصل، إلا إنهم تابعوا مسيرتهم النضالية وابتكار أساليب مقاومة جديدة، عبر التمسّك بطقوس أجدادهم وحبّهم للطبيعة.

مهرجان كان السينمائي 2023 (مسابقة نظرة ما - جائزة المجموعة)



ليلة مظلمة سينما من أجل الإنسانية

سيلفان جورج | فرنسا، سويسرا | 2023 | العربية، الإسبانية، الفرنسية | 183 د

بالنسبة للعديد من المهاجرين الأفارقة الفارين من الحياة الصعبة، تعد مقاطعة مليلة الإسبانية في المغرب مكانًا مثاليًا يحلمون بالانطلاق منه نحو مستقبل أفضل. وبإصرار يقترب من الهوس، يحاول الشباب بقيادة مالك مرارًا وتكرارًا السفر إلى أوروبا يومًا بعد يوم، وليلة بعد ليلة.

مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 (تنويه خاص في المسابقة الدولية)



ماشطات

سونيا بن سلامة | لبنان، تونس، فرنسا | 2023 | العربية | 82 د

في تونس، تمتهن فاطمة وابنتاها نجاح ووفاء مهنة «الماشطات»، وهن العازفات في حفلات الزفاف التقليدية. في حياتهن الواقعية، تحاول نجاح أن تتزوج مرة أخرى بعد طلاقها، في حين ترغب أختها وفاء في الحصول على الطلاق من زوجها المُعنِف.

طُوّر في: مبادرة قُمرة، سوق رؤى الواقع، أسيد «مهرجان كان»، مهرجان لاروشيل «فيما»

عمل ثانٍ



من عبدول إلى ليلى

ليلى البياتي | بلجيكا، ألمانيا، السعودية | 2023 | العربية، الفرنسية، الإنجليزية | 92 د

بعد حادثة سير تسببت في فقدانها ذاكرتها، تتواصل شابة فرنسية من أصول عراقية مع عائلتها حتى تعرف من هي. خلال جلسات لم شملها في منزل الأسرة في جنوب فرنسا، تواجه ليلى والدها عبد الله بماضيه وما يرتبط منه بحرب العراق، وتقرر أن تتعلم اللغة العربية، كي تتمكن من وضع كلمات قصائده في أغنيات تؤلف هي موسيقاها.

عرض عالمي أول

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.