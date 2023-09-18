الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 

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وقال  المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.

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