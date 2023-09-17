المجلس المصرى ببريطانيا يجدد الثقة بالرئيس عبدالفتاح السيسى

جدد المجلس المصرى ببريطانيا والذى يضم جميع الجمعيات العاملة بالمملكة المتحدة، الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن عبدالله هلال المنسق العام للمجلس المصرى فى بريطانيا ،تاييده للرئيس السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى ، ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وللحفاظ على المكتسبات التى حققتها القيادة السياسية فى السنوات الماضية ، من اجل استقرار الوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية فى لندن : ان ماتشهده مصر من مشاريع تنموية وبنية التحتية وما نراه من أحداث حولنا ، والمخاطر المحيطة بالعالم نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وما يمكن ان ينتج عنها ، كل ذلك يتطلب منا الاستمرارية مع القيادة السياسية لتحقيق مصالح الوطن

ومن جانبه دعا الدكتور ضياء كامل رئيس جمعية الاطباء كل الفئات الى الالتفاف حول قيادتهم السياسية فى هذه الاوقات الحرجة التى يمر بها العالم اجمع

وقال الدكتور اسماعيل غيته رئيس الجالية المصرية فى اسكتلاندا : ابناء الجالية المصرية فى اسكتلاندا يتفقون تماما مع بيان المجلس المصرى فى بريطانيا من اجل الحفاظ على ماحققته القيادة السياسية

واضاف جلال دردير نائب مدير بيت العائلة فى لندن ان الدعم والتأييد الكامل لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى هو واجب كل مواطن لتحقيق مصالح مصر واستمرار مسيرة البناء

وقالت ماجدة صقر نائب مدير بيت العائلة اننا ندعم ترشيح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى من اجل الحفاظ على الانجازات التى تحققت على مدار العشر سنوات الماضية فى جميع قطاعات الدولة ، والتى قادها الرئيس السيسي فى ظل ظروف صعبة ،وتحديات كبيرة لم تتعرض لها الدولة المصرية من قبل ، و رغم كل الصعوبات ،الا أنه نجح فى القضاء على الارهاب وتحقيق الامن والامان للبلاد ، وإعادة مصر الى مكانها الطبيعى امام العالم

وصرح الدكتور هانى شعيب رئيس الملتقى الثقافى المصرى العربى ، اننا نؤكد ثقتنا التامة فى القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى ونعلن دعمنا الكامل لاعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الدولة الحديثة

ووافقه الرأى مجدى اسحاق معلنا تأييده الكامل لإعادة انتخاب ألرئيس عبدالفتاح السيسى من اجل استمرار الانجازات التى بدأها، وتحقيق الامن الغذائى واتمام كافة المشروعات التى تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى ،وداعين الله ان يوفقنا جميعا من اجل رفعة الوطن



