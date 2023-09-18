النائب علاء قريطم: قرارات الرئيس السيسي تحقق أحلام وطموحات المصريين

رحب النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب بجميع القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى سيكون لها دورها المهم والكبير في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكداً أن هذه القرارات أكدت الحرص الكبير من القيادة السياسية على تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للمواطنين خاصة أن هذه القرارات تعتبر تحقيقاً لأحلام وطموحات المصريين.

وقال " قريطم " فى بيان له أصدره اليوم إن قرارات الرئيس السيسي والتى تتمثل فى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة وزيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح “4” آلاف جنيه بدلا من “3500” جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة “15%”، وبإجمالى “5” ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة فضلاً عن إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لأنها اشتملت على دعم ومساندة الملايين من المواطنين واسرهم.

ووصف النائب علاء حمدى قريطم قرارات الرئيس السيسى بالتاريخية لأنها سوف تسهم بصورة كبيرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.

وأشاد بنجاح الدولة المصرية فى مواجهة التحديات الكبيرة والنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة ورغم الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية الا أن القيادة السياسية لم تتردد لحظة فى اتخاذ هذه القرارات التى كانت بمثابة حلم كبير لكل من تنطبق عليهم لتحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

