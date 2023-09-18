بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين بأحد فنادق الزمالك، للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة من المهرجان التي تُقام في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر المقبل.

ويذاع المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دروته السادسة، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمهرجان.

شاهد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي

وكانت أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن قائمة أولى من الأفلام المنتظرة التي اختيرت للمشاركة في دورته السادسة، وتسلّط الضوء على صنّاع الأفلام الدوليين المرموقين، ومن جهة ثانية تقدّم تشكيلة فريدة من الأعمال الأولى لسينمائيين واعدين ينتمون إلى أجزاء مختلفة من العالم.

من الأفلام المهمّة التي سيعرضها المهرجان "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كانّ الأخير، بالإضافة إلى الوثائقي "على قارب الأدامان" للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، الحائز على جائزة "الدبّ الذهبي" في مهرجان برلين هذا العام، وأيضاً "درب غريب" للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه الذي حصد 4 جوائز هامة في دورة 2023 من مهرجان ترايبيكا السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.