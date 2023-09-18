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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نجوم الفن يودعون أشرف مصيلحي إلى مثواه الأخير

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص عدد من نجوم الفن، على توديع زميلهم الفنان الراحل أشرف مصيلحي إلى مثواه الأخير.

وحرص على الحضور الجنازة، بمسجد المشير طنطاوي  كل من إلهام شاهين، يسرا اللوزي، دينا فؤاد إضافة إلى تواجد لبلبة وأيمن عزب والمخرج أحمد نور. 

 

ويشار إلى أن  يقام سرادق عزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحي، بمسجد المشير طنطاوي غد الثلاثاء.

 

ورحل عن عالمنا  الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، وهو يعد أحد النجوم في السينما والدراما المصرية، واشتُهر بدور الضابط في الكثير من أعماله، مثل فيلمي "تيتو" و"خالتى فرنسا" ومسلسل "كلبش" وغيرها.

 

ويذكر إن نعت نقابة المهن التمثليلة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، حيث قالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

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