أعضاء الصحفيين الجدد يؤدون اليمين أمام النقيب ورئيس لجنة القيد

أدى أعضاء نقابة الصحفيين الجدد الذين تم قيدهم بجدول تحت التمرين في لجنة القيد الأخيرة، اليمين القانونية، اليوم الإثنين، أمام خالد البلشي نقيب الصحفيين، وتسلموا كارنيهات العضوية بمقر نقابة الصحفيين.

وردد الصحفيين الجدد اليمين أمام النقيب خالد البلشي قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن، وأؤدى رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أحترم آدابها وأراعى تقاليدها".

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، قد أعلنت في 13 يوليو الماضي نتيجة لجنة تظلمات القيد الاستئنافي، التي عقدتها اللجنة برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس، وعضوية حسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد.