تشييع جنازة أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي.. اليوم

تشيع جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، بعد قليل، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى، كما يقام سرادق العزاء بنفس المسجد غد الثلاثاء.

ورحل عن عالمنا الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، وهو يعد أحد النجوم في السينما والدراما المصرية، واشتُهر بدور الضابط في الكثير من أعماله، مثل فيلمي "تيتو" و"خالتى فرنسا" ومسلسل "كلبش" وغيرها.

ويذكر إن نعت نقابة المهن التمثليلة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، حيث قالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".