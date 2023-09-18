عاجل
السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة.. عرض أفلام مهرجان الجونة السينمائي في سينما «زاوية» بالقاهرة
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تشييع جنازة أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي.. اليوم

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

تشيع جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، بعد قليل، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى، كما يقام سرادق العزاء بنفس المسجد غد الثلاثاء.

 

ورحل عن عالمنا  الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، وهو يعد أحد النجوم في السينما والدراما المصرية، واشتُهر بدور الضابط في الكثير من أعماله، مثل فيلمي "تيتو" و"خالتى فرنسا" ومسلسل "كلبش" وغيرها.

 

ويذكر إن نعت نقابة المهن التمثليلة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، حيث قالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

مواد متعلقة

بيت الروبي.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

"مرعي البريمو".. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

موعد ومكان حفل أحمد علي الحجار المقبل

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف عن قوام لجنة المشاهدة للدورة الثامنة

"الافكار وسياقاتها.. التاريخ الخفى للافكار " ندوة بمكتبة مصر الجديدة.. غداً

صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش

موعد وأسعار تذاكر حفل وائل الفشني المقبل

فرقة التراث تحتفل بمئوية سيد درويش.. الليلة
الجريدة الورقية