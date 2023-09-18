يوم رياضي لتعليم مهارات كرة القدم لذوي القدرات والهمم بمراكز شباب العاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لصالح المجتمع، بالإضافة إلى الإهتمام بذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، لإكتشاف مواهبهم وتنميتها، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والإستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قام مكتب قادرون باختلاف التابع لوزارة الشباب والرياضة، بتنظيم يوم رياضي لذوي القدرات والهمم بمدينة العشر من رمضان، وذلك ضمن خطة النشاط بمراكز شباب ( الحرية – الأمل – الشروق ) لتعليمهم مهارات كرة القدم، بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.