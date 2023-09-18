تجديد شهادة الاعتماد (الأيزو 17025) لمعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة ههيا المرشحة

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تجديد شهادة الأيزو 17025 لمعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه ههيا المرشحة، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة، وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الإيجاك الدولية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة، لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ولضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM، منهم 15 محطة مياه شرب، و12 محطة معالجة للصرف الصحي، ومعمل مركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق، ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا، ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة المرشحة بأبو حماد، ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه سنجها بكفر صقر، وحاصلين على تجديد شهادة "الأيزو 17025" بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك).