محافظة الجيزة تضبط ١٢ طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواصلة جهود تمشيط الاسواق و المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظاً علي السلامة العامة.



وأطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي استهدفت المرور على الأسواق بعدد من الأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.



وأسفرت الحملات عن ضبط حوالي ١٢ طن مصنعات لحوم ودهون ودوبريهات ومقطعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الضبطيات ضمت ضبط ٩ أطنان دواجن و مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الحملات التمشيطية بحي الهرم بالاضافه الى ضبط 600 كجم هياكل دواجن ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و93 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي بولاق الدكرور.

وشملت المضبوطات 1300 كجم مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و52 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي الوراق بالإضافة الي ضبط 860 كجم دهون ودوبريهات و مقطعات لحوم و مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية وضبط 28 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمدينة أكتوبر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد ١١ محضر مخالفة .

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .