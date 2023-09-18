قطار بني سويف ينهي حياة شخص

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث قطار بمزلقان الشناوية بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص في حادث قطار قرب مزلقان الشناوية بدائرة مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف.



ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

واستقبل مستشفى ناصر العام محمد. أ .س، 30 عاما، مقيم في مركز ناصر محافظة بني سويف، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.