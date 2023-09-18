الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن معرض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة

معارض اهلا مدارس
معارض اهلا مدارس

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين ولاسيما مع اقتراب العام الدراسي الجديد نهاية سبتمبر الجاري، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمس الأحد معرض أهلا مدارس بمنطقة فيصل بالجيزة.

الأوضاع الاقتصادية 


ويأتي ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

التخفيف عن المواطنين


 وأكد مدبولي، أن افتتاح هذا المعرض يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة تلك المعارض بمختلف المحافظات والمناطق، قبل بدء العام الدراسي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين معتبرًا أن هذه المعارض نموذج مهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن.


ولكن يمكن القول إنه تم افتتاح معارض أهلا مدارس في كافة المحافظات للتسهيل على المواطنين، حيث تصل التخفيضات إلى 60% مقارنة بالأسعار الأخرى.


وتطرح المعارض كافة المستلزمات من كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط وأحذية ومنتجات جلدية وملابس والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة ومنتجات وسلع غذائية وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


وتشمل معارض أهلا مدارس في الجيزة كالآتي:


فيصل - شارع فيصل أرض المطاحن بجوار البنك الأهلي
إمبابة - حي شمال إمبابة أرض المطار.
البدرشين - مدينة البدرشين شارع بورسعيد
العمرانية - العمرانية/ الطالبية نهاية شارع مستشفى الصدر.

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