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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إحباط محاولة اختراق أوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات الروسية أحبطت محاولة اختراق أوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك، وأنه تم تدمير مواقع تابعة للقوات الأوكرانية.

 

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وقالت الوزارة، في بيان، إن "جنود مدفعية الفيلق الثاني للجيش الروسي دمروا مواقع المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا يقومون بمحاولات للهجوم في منطقة أرتيوموفسك."، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

 

وأضافت الوزارة أنه في منطقة جنوب دونيتسك، قام طاقم مروحية استطلاعية هجومية روسية بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة من صاروخ موجه.

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