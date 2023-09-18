إنتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه بنهر النيل بأخميم

توفي طفل في الثانية عشرة من عمره يقيم بناحية التل الأوسط بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج غرقا أثناء قيامه بالإستحمام في نهر النيل بذات الناحية لعدم إجادته السباحة وجرى إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بناحية التل الأوسط دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وبالفحص تبين غرق "إسلام . م . ر . ع" 12 طالب ومقيم دائرة المركز وتم إنتشال الجثة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي .





وبسؤال والد المتوفى "محمد . ر . ع" 54 سنة موظف ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالأستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة جرفة التيار وتوفي غرقاً ونفي الشبهة الجنائية.





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .