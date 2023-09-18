النواب يشيد بقرار الأوقاف رفع بدل مقارئ الجمهور 100%

ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان قرار وزارة الأوقاف رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من (600) جنيه إلى (1000) جنيه بنسبة 75% وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400) جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023م .

ووجه " سليم " في بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا القرار المهم مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في تنظيم العديد من القوافل الدينية بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة شمال سيناء وأشاد الدكتور محمد سليم بالمستوى العلمي والثقافي رفيع المستوى للأئمة والدعاة والواعظات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مؤكداً أن وزارة الأوقاف حققت نجاحات كبيرة ومبهرة في تطوير وتحديث المساجد على مستوى الجمهورية ولم يصبح دور المساجد قاصرًا على أداء الصلوات فقط وإنما أصبحت مراكز إسلامية وثقافية تؤدي رسالة في غاية الأهمية في كل القضايا والملفات المجتمعية.

وأكد الدكتور محمد سليم أن دور المساجد في مواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة أصبح يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية موجهاً تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولجميع القيادات ومديري المديريات والإدارات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية بعد نجاحهم الكبير في أداء رسالتهم بكل إخلاص ومهنية واحترافية.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًَّا وعلميًّا وثقافيًّا ، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم ، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء.