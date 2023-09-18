ننشر أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بأسواق البحيرة اليوم الاثنين

تنشر (بوابة الوفد) أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة، بأسواق مدن وقرى محافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار البوري ما بين 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم ما بين 260 إلى 300 جنيه للكيلو بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة ما بين 210 إلى 240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة ما بين 170 إلى 200 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد ما بين 150 إلى 180 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي ما بين 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط ما بين 160 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام صغيرة ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.