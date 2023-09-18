اليوم.. تشييع جنازة أشرف مصيلحى من مسجد المشير.. والعزاء غدًا

قررت أسرة الفنان أشرف مصيلحى، تشييع جنازة الراحل، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى، كما يقام سرادق العزاء بنفس المسجد غدا الثلاثاء، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونعى عدد من الفنانين، زميلهم الفنان أشرف مصيلحي، الذى رحل بعد صراع مع المرض في عمر صغير، وكان من بين هؤلاء الفنانين الذين حرصوا على الدعاء له، أمير كرارة، هند صبري، دينا، شريف منير، أحمد الشامي، سليمان عيد".

ونعت نقابة المهن التمثليلة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، حيث قالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، وهو يعد أحد النجوم في السينما والدراما المصرية، واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، واشتُهر بدور الضابط في الكثير من أعماله، مثل فيلمي "تيتو" و"خالتى فرنسا" ومسلسل كلبش" وغيرها.