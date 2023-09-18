رئيس هيئة السكة الحديد يعلن موعد افتتاح محطة بشتيل

كشف المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، أن افتتاح محطة بشتيل سيتم خلال احتفالات نصر أكتوبر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة أن محطة بشتيل إضافة، وليست بديلًا عن المحطات الموجودة، لافتا إلى المحطة تستوعب 250 ألف راكب يوميًا وتشمل مول وجراجات، منها واحد يسع 1000 سيارة، فضلا عن أن محطة بشتيل تعد محطة ذكية، لأن التحكم في كافة أجهزة المحطة يتم إلكترونيا، ويتم التحكم في كافة البوابات إلكترونيًا.

وأشار إلى أن المحطة هي محطة صعيد مصر، وتربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، بعض القطارات ستنتهي في محطة بشتيل، منها قطارات النوم.



وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أن محطة بشتيل تتميز بوجودها في مكان به كافة المواصلات، وسيتم إنشاء مدينة سكنية كاملة بجوار المحطة، لافتا إلى أن بشتيل هي تغيير لثقافة السفر، لأنها ستكون بمثابة مكان للتسوق.