تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكفر الشيخ

تواصل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة كفرالشيخ، المقابلات الشخصية، للمشاركين والمتقدمين، وكذلك تقييم المشروعات.

وجرى تقييم عدد من المشروعات بالفئة المتوسطة وفئة المرأة، واستبعاد عدد من المشروعات بفئة المشروعات الكبيرة والصغيرة والمشروعات الناشئة وغير الهادفة للربح والمرأة.

أكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28 "، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم .مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى من المبادرة أثبتت نجاحاً كبيراً، وتم اختيار 6 مشروعات يمثلون المحافظة، مؤكداً حرص الدولة على إطلاق مرحلة ثانية، لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية، وكذلك التعامل مع البعد البيئى، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر 2030.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتضمن ستة فئات تشمل " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.