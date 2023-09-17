وزير التربية والتعليم يستعرض أهم الإجراءات للعام الدراسي الجديد بالأقصر

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، خلال زيارته لمحافظة الأقصر ، والتي قام خلالها بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالمحافظة، ومتابعة استعدادت استقبال العام الدراسي الجديد.

وأعرب المستشار مصطفى ألهم، عن سعادته بزيارة الدكتور رضا حجازى للمحافظة وافتتاحه العديد من المشروعات التعليمية لخدمة أهالى المحافظة، مشيدا بجهوده ودوره فى تطوير منظومة التعليم فى مصر، مؤكدا أنه تم خلال العام الدراسى الماضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، إنشاء عدد ٤٠ مدرسة، و٥١١ فصلا، مشيرا إلى أن هذا كان له أثر كبير فى التغلب على مشكلة الكثافة بالفصول فى المحافظة.



وعقد الدكتور رضا حجازي، والمستشار مصطفى ألهم، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض أهم الإجراءات والتعليمات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.



جاء ذلك بحضور، محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.