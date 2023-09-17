الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رامى جمال يروج لـ "هيبدأ يتكلم"

رامى جمال
رامى جمال

روج المطرب رامى جمال، لأحدث اغانيه بعنوان "هيبدأ يتكلم"، وكشف عن موعد طرحها من خلال حسابه على تويتر، ونشر صورة لبوستر الأغنية وكتب قائلاً: "ميعادنا يوم 19 إن شاء الله".

رامى جمال

آخر أعمال رامى جمال

طرح رامى جمال، مؤخرًا أغنية حكايتنا منهية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، و تعاون فيها مع الشاعر محمد أبو نعمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع النابلسي.

كما طرح رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم "كلمة سلام" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد جمعة، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وميكس وماستر احمد حسام، والأغنية من ألحان رامي جمال.

ومن أغانيه الجديدة أغنية  "عاملة إيه"، وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وهى الأغنية الأولى التى يقوم بطرحها من إنتاج شركته الجديدة بعد انفصاله عن الشركة الإنتاجية الأخيرة .

كما احتفل النجم رامي جمال مؤخرًا بمرور 20 عاما على صداقته بالنجم تامر عاشور، ونشر صورتين تجمعه بتامر عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "20 سنة عشرة.. 20 سنة حلمنا فيهم بحاجات ومن كرم ربنا علينا حققنا جزء منها 20 سنة أخوات وأصدقاء".وتابع: "ربنا يكرمنا وننجح أكتر ونحقق أكتر شعور ممتع لما ندخل كلية واحدة زمان ويبقي اللي بينا حلم واحد والزمن مغيرناش، لا أقولكم غيرنا شعرنا راح بس وراكم وراكم في الأحزان والرومانسية".

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