الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تركيا تُعلن وصول مساعداتها الطبية إلى ليبيا

وصول مساعدات طبية
وصول مساعدات طبية لليبيا

 

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، وصول معدات طبية وطاقم دعم مكون من 148 شخصا إلى ليبيا المتضررة من إعصار دانيال، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول".

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وأوضح قوجة في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن 159 عنصرا طبيا تركيا يعملون حاليا بالمستشفيات الميدانية في ليبيا.

 

وأضاف مساء السبت، أن تواجد الفرق التركية في ليبيا يعتبر وظيفة إنسانية وأخوية.

 

وكان إعصار دانيال قد ضرب عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، يوم الأحد الماضي، وذلك بعدما ضرب كل من اليونان وبلغاريا وتركيا.

 

وقد انهار سدان فوق ميناء درنة، لتجتاح المياه مناطق شاسعة من المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 100 ألف نسمة.

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