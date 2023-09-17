ياسمين الحصري: والدي واجه تحريف اليهود للقرآن بتسجيله (فيديو)

تمر اليوم ذكرى ميلاد الشيخ محمود الحصري، الذي يعد من أكثر قراء القرآن الكريم علمًا وخبرة، ودراية بفنون القراءة، كان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل في العالم، ليكتب تاريخًا ذهبيًا في تاريخ المقرئين، حيث ولد في 17 سبتمبر عام 1917، بقرية شبرا النملة التابعة لطنطا محافظة الغربية.

وقالت الحاجة ياسمين الحصري، ابنة القارئ الراحل محمود خليل الحصري، إن ذكرياتها مع والدها الراحل متعددة وتلاحقها دائمًا بالخير والبركة، لافتة إلى أنها تحمد الله أنها تنتسب إلى رجل كريم محب لله والقرآن.

وأضافت، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "ربنا من على والدى بأن يكون أول من يوثق القرآن صوتيًا، وطاف القارات كلها لنشر القراءة الصحيحة، وكان يعتبر نفسه خادمًا للقرآن".

قراءة في الكونجرس:

واستكملت: “أنا فخورة بوالدى وتلاميذه، فاليوم ذكرى مولده 106 أعوام، فوالدى له السبق فى الكثير من المواقف المتعددة، وقرأ القرآن فى الكونجرس الأمريكي، وكثير من دول العالم”.

وأكمل: "لما سافر دولة عربية وجد مصاحف كان حرفها اليهود فحرص على تسجيل القرآن صوتيًا، ولم يتقاضى أى مبالغ مالية، ما جعل له محبين، وإلى الآن فى كل دول العالم، يبدأ بالمصحف المعلم للشيخ الحصري".