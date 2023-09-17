الإقالة تطارد مانشينى ويستنجد بالمسؤولين لإنقاذ منتخب السعودية

خسر منتخب السعودية في أول مباراتين تحت قيادة المدرب الإيطالي مانشينى، والتي كانت في معسكر نيوكاسل بانجلترا، في إطار الاستعداد لبطولة كأس آسيا 2023 وتصفيات كأس العالم 2026، ليضع نفسه مع المنتخب في موقف صعب وأصبح مهددًا بالرحيل المبكر.

رحيل مانشيني عن منتخب السعودية سيكون قريب إذا لما يستغل الفرصة الثانية، استمرار النتائج السلبية هو الذي سيجعله قريب من الرحيل أكثر، وبالتالي فإنه ينتظر الفرصة الثانية خلال فترة التوقف الدولي المقبل، حيث يثخوض الصقور وديتين.

فرصة أخيره لـ مانشيني الجديد

معسكر منتخب السعودية المقبل بقيادة مانشينى سيكون في أكتوبر ويلعب فيه أمام منتخبات مالي ونيجيريا يومي 13 و17 على الترتيب، وحينها ستكون طبول اللحظات الأخيره قد قرعت، إما برحيل الإيطالي حال عدم إثبات نفسه أو بقاءه إذا حقق النتائج الإيجابية.

ما وصل وظهر في الساعات الأخيره هو غضب الجمهور من مستوى المنتخب الوطني في المباريات الأخيره وخاصة بعد كأس العالم، فقد خسر الأخضر 6 مباريات على التوالي بداية بكأس الخليج ختامًا بالمواجهات الودية سواء في عهد رينارد أو مانشيني.

سُبل جديده في الاتحاد السعودي لتطور المنتخب

الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتأكيد منزعج مما وصل إليه المنتخب في الفترة الأخيره، وبدأ الفتكير في التجنيس لاستغلال بعض اللاعبين الأجانب المتواجدين في أندية الدوري، أو محاولة استغلال اللاعبين ليشاركون بصفة أساسية أو الحصول على جزء كبير من الوقت في المباريات.

فلن يكون من الطبيعي أن تكون هناك أزمة بالمنتخب ومعها لا يشارك اللاعبين الدوليين أيضًا بسبب عدد الأجانب في كل فريق، وما لا يقدر الاتحاد السعودي على فعله حاليًا هو اتخاذ أي قرار ضد مانشيني فهو بحاجة لكسب الثقة بعد البداية الكارثية للتجربة.

الاتحاد السعودي يتحفظ على مانشيني

الاتحاد السعودي لديه بعض التحفظات على المستوى الدفاعي في أول مباراتين، مع وجود بعض الصعوبات لدى مانشينى في إيصال تعليماته للاعبين، مما قد يُسفر عن إقالة مبكرة وغير متوقعه في حال عدم استغلال الفرصه الأخيره، خاصة أن الأخضر يقبل على تصفيات كأس العالم 2026، والذي يجب عند الوصول له أن يكون الفريق كامل بدنيًا وفنيًا بدون أي أعذار.

هدف مانشينى بالتأكيد هو التأهل لكأس العالم 2026 والفوز بكأس آسيا 2023، لكن هل يستغل الفرصة وينجح في إثبات وجهات نظره، والأخذ بالأخضر للعالمية مثل وصول دوريه لها.