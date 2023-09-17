يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر الدوري الاسباني

ستقام مباراة بين ريال مدريد وريال سوسيداد في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليغا". سيُجرى اللقاء على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، ملعب الفريق الملكي صاحب الصدارة في الدوري. ستنطلق المباراة بث مباشر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والسودان، والثامنة مساءً في المغرب والجزائر وليبيا. يجذب هذا اللقاء اهتمامًا كبيرًا في الوطن العربي.

مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر

لاحظنا الموسم الماضي أن ريال مدريد قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام سوسيداد في إياب الدوري الإسباني بنتيجة 2-0، حيث سجل اللاعبان ناكيفوسا كوبو وأندير بارينتشيا هدفي الفوز. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل سلبي بين الفريقين دون تسجيل أي أهداف.

إلى جانب ذلك، تلقى الظهير الأيمن داني كارفخال بطاقة حمراء في تلك المباراة، وهو أمر قد يجعل الأمور تبدو تحت تأثيره في مباراة الليلة. وبالتالي، لن تكون هزيمة ريال مدريد أمام سوسيداد هذا المساء مفاجأة بالنسبة للجماهير العالمية والإسبانية وحتى العربية.

وفيما يتعلق بالترتيب الحالي للدوري الإسباني، يحتل ريال مدريد المركز الأول بعد مرور أربع جولات على انطلاق الموسم، برصيد 12 نقطة، وهو بفارق نقطتين فقط خلف أتلتيك بيلباو وجيرونا، بينما يتطلع برشلونة إلى العودة إلى الصدارة.

بالطبع، لا يزال هذا الموسم يشهد منافسة شديدة، ومن المبكر الحكم على مسار الفرق الآن. إنما سنحتاج إلى مرور عدة أسابيع لنرى الصورة بوضوح أكبر في الدوري المحلي المثير.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد مباشر

مباراة ريال مدريد وسوسيداد ستكون متاحة للمشاهدين على قناة بي إن سبورتس الرياضية الأولى، وستكون معلقة بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المباراة عبر العديد من المنصات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك يلا شوت وكورة ستار.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر

وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستُلعب مع مواجهات أخرى مثيرة، حيث يحل أوساسونا ضيفاً على خيتافي، ويلتقي فياريال مع ألميريا، بينما يخوض إشبيلية مباراةً مع لاس بالماس في ملعب الأول.

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