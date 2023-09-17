الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مارسيليا يتضامن مع ضحايا المغرب وليبيا بقميص خاص ومزاد علني

مارسيليا
مارسيليا

 تضامن فريق نادي مارسيليا الفرنسي مع ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا، بارتداء قميص يحمل علم الدولتين، في المواجهة التي جمعت الأولمبي أمام نادي تولوز اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم 2023 – 2024.

 مارسيليا يصدر قميص جديد تضامنًا مع ضحايا المغرب وليبيا

 انتهت مباراة مارسيليا مع تولوز بالتعادل السلبي على ملعب ستاد فيلودروم، ونشر النادي في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرًا عن تضامنه مع ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا، وأن لاعبي الفريق سيرتدون قمصانًا عليها علم الدولتين مصحوبًا بجملة "مارسيليا متضامنة".

 أضاف البيان الرسمي لنادي مارسيليا أن قمصان الفريق الجديدة ستباع في مزاد علني على أن يتم توجيه العوائد من تلك القمصان للمنظمات الخيرية في البلدين.

 تعادل مارسيليا مع نادي تولوز جعله في المركز الثالث من الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني عشر من الترتيب.

 صور قميص مارسيليا الجديد وبيان النادي 

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