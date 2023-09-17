آرسنال يهزم إيفرتون بالدوري الإنجليزي ويفك عقدته بـ جوديسون بارك

أنتصر آرسنال على نظيره إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاحد على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز تروساد هدف اللقاء الوحيد والفوز لصالح فريقه آرسنال في الدقيقة 69 بعد تسديدة ولا أروع تسكن شباك إيفرتون.



كان مارتينيلي سجل هدف التقدم في الشوط الأول لآرسنال لكنه ألغي بداعي وجود حالة تسلل عليه.



بتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إللى 13 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتوقف رصيد إيفرتون عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.

وفك آرسنال عقدته التي دامت لمدة ست سنوات بعدم تحقيق الفوز على ملعب إيفرتون “جوديسون بارك”.





خاض آرسنال اللقاء ضد إيفرتون بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل مجالهايس، زينتشينكو.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، فابيو فييرا.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، نيكتياه، جابرييل مارتينيلي.

