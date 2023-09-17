مدرب الهلال يصدم الجمهور بشأن إصابة نيمار واللاعب يرد

تحدث المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق، والتي يعاني منها مؤخرًا، قبل لقاء نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، غدًا الإثنين.

خيسوس يتحدث عن إصابة نيمار:

وقال مدرب نادي الهلال من خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نافباخور في دوري أبطال آسيا أن اليوم بعد المران الجماعي سيتم تحديد اللاعبين الخمسة الأجانب المقرر لهم أن يشاركوا في لقاء نافباخور.

وفي سياق متصل، قال إن نيمار يشعر حاليًا ببعض الآلام العضلية وسيتبين اليوم بعد التدريب أمر مشاركته من عدمها أمام نافباخور، والذي أثار الجدل والتساؤلات سريعًا حول معاناة اللاعب من إصابة عضلية مزمنة.

نيمار يوجه رسالة لجمهور الهلال قبل لقاء نافباخور:

وقال نيمار قبل المران المسائي اليوم الأحد: “أهلًا جمهور الهلال، نراكم غدًا في الملعب”.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الملك فهد، وينافس الزعيم في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا التي تضم كل من أندية نافباخور الأوزبكي ومومباي الهندي وفريق ناساجي الإيراني.