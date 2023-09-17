الكشف عن أطقم مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا

كشف نادي الاتحاد عن الطاقم الأساسي الذي سيرتديه اللاعبين في مواجهة نادي أجمك الأوزبكي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، من منافسات دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

أطقم مباراة الاتحاد أجمك

وشهد الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد ضد أجمك الكشف عن طاقم الاتحاد الأساسي وهو الأصفر والأسود التفليدي، بينما سيرتدي الفريق الأوزبكي الطاقم الأبيض المخطط باللون الرمادي.

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد وأجمك غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، والمقرر لها على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، وينافس العميد ضمن المجموعة الثالث التي تضم كل من أندية سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي ونادي أجمك الأوزبكي.

ونشر نادي الاتحاد من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الفريق ضد نظيره أجمك في افتتاح مباريات عميد آسيا وكبيرها بدوري أبطال آسيا.