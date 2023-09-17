بلقطة إنسانية.. سيرين عبد النور تسرق قلوب الحاضرين بحفل أربيل| الأبيض يعكس أنوثتها

أحيت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حفلها في أربيل بالعراق، لتحقق نجاح كبير وتتداول صورها في الحفل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

سيرين عبد النور

وخطفت سيرين عبد النور الأنظار بفستان ساحر، ذا اللون الأبيض اللامع، وتميز بقصته المجسمة ومكشوفة الصدر والأكتاف والظهر؛ لتعكس نحافة خصرها وأنوثتها.

وانتعلت سيرين حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وخاتم كبير الحجم إرتدته في اليد اليمنى.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت سيرين عبد النور تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها السوداء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي اللامعة.

سيرين عبد النور

ووضعت سيرين مكياجًا صاخبًا، فإختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين رموش أكثر طولًا وكثافة، بالإضافة إلى ظلال العين بدرجات النود الناعمة.

وفي لقطة إنسانية نشرها أحد الحاضرين بالحفل ذوي الإحتياجات الخاصة، ظهرت فيها الفنانة سيرين عبد النور منحنية بجواره، ليلاحظ محبيها مدى تواضعها وبساطتها.