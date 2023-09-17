الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم| طريقة عمل فتة الكبيبة بالزبادي

فتة الكبيبة
فتة الكبيبة

ترغب الأمهات في إبهار أفراد أسرتها بتحضير وصفات جديدة ومميزة تحظى على إعجاب الجميع، لذا نقدم لك وصفة فتة الكبيبة اللذيذة بخطوات سهلة.

فتة الكبيبة

طريقة عمل فتة الكبيبة

المقادير

- كبيبة : 8 حبات (مقلية)

- لبن زبادي : 2 كوب

- الطحينة : 2 ملعقة كبيرة

- الخبز : كوب (مقطع ومحمّص)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

 

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طريقة عمل فتة المسخن على خطى المطبخ الفلسطيني

طريقة التحضير

نقلي الكبة ونقطعها إلى أنصاف.

لخليط لبن الفتة: 

نخفق يدوياً كوبان من لبن الزبادي، وملعقتا طحينة وفصان من الثوم المهروس، وملح، وفلفل أسود، وعصير ليمونة ويمكن الإضافة بحسب الرغبة.

في وعاء التقديم نفرد الخبز المحمص، ثم نسكب فوقه صوص اللبن المخلوط، ونضع عليه أنصاف قطع الكبة، ونزين الفتة بالبقدونس والصنوبر المقلي.

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الجريدة الورقية