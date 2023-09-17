البيت المصري في بولندا يجدد ثقته بالرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

صرح خالد هجرس، رئيس جمعية البيت المصري ببولندا، ان البيت المصري في بولندا يؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال " هجرس" في بيان له، ان الرئيس السيسي قاد البلاد بنجاح وقدم تحسينات كبيرة في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والأمن والتنمية الاجتماعية.

كما أنه يرى الرئيس السيسي شخصية قيادية قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، ولذلك فإن البيت المصري في بولندا يرى ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الشخص المناسب لقيادة مصر في المستقبل من اجل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

محمد عبدالغني الجندي- عضو مجلس إدارة البيت المصري في بولندا، ورئيس اللجنة الإعلامية.

وصرح محمد الجندي – عضو مجلس إدارة البيت المصري و رئيس اللجنة الإعلامية- بأن النهضة التنموية التي تشهدها مصر في المرحلة الحالية من مشروعات و بنية تحتية ماهي إلا بداية لإعادة ترسيخ مكانية مصر بين الكثير من الدول العربية والأجنبية من اجل تحقيق طفرة داخلية وخارجية تنعكس على وطننا الحبيب لتحقيق آمال الشعب المصري العظيم.

وتابع: " لذلك نؤكد على ثقتنا التامة في القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية وندعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل استكمال المسيرة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، حفظ الله مصر وشعبها".